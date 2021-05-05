Общество

Песнями поздравят с Днем Победы островских ветеранов

Специальная мобильная группа 7 и 8 мая поздравит ветеранов Островского района песнями. Об этом сообщил в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове глава Островского района Дмитрий Быстров. По его словам, традиция, начатая в прошлом году, получила положительный резонанс со стороны жителей и будет продолжена.

«В прошлом году мы с концертами объехали каждого ветерана: военный оркестр, прохождение маршем, пенси, поздравления. Посмотреть на это выходил весь двор, половина — со слезами на глазах, - рассказал гость студии. - Сами артисты в прошлом году настолько зарядились, что выступали с концертами сверх графика. Их было уже не остановить: «а давайте в тот двор поедем, а давайте в этот». Я говорю: ну давайте тогда эту традицию продолжать».

«Почему мы раньше не делали этого, я не знаю. Но лучше поздно, чем никогда», - добавил Дмитрий Быстров.

Он также напомнил, что накануне Дня Победы в Островском районе проходит патриотическая акция «Георгиевская ленточка». Сегодня, 5 мая, прошел митинг, посвященный памяти погибших в годы Великой Отечественной войны, в деревне Сигорицы.

9 мая на площади им. Клавы Назаровой в Остров пройдет торжественное мероприятие «Весна Победы» с прохождением войск Островского гарнизона. Также в эти дни проходит ряд концертов, с соблюдением коронавирусных ограничений.

Праздничного салюта 9 мая не будет.