Общество

Еще 49 человек заразились коронавирусом в Псковской области

Еще 49 человек заразились коронавирусом в Псковской области. Об этом в своем инстаграм-аккаунте сообщает губернатор Михаил Ведерников.

«‎49 новых случаев при 201 выздоровевшем. К сожалению, в статистике смертности - 3 случая. Приношу искренние соболезнования родным и близким умерших», - написал глава региона.

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Фото: инстаграм-аккаунт Михаила Ведерникова

Он также добавил, что очаг в кардиологическом отделении Псковской городской больницы сняли с контроля Роспотребнадзора.

Фото: инстаграм-аккаунт Михаила Ведерникова