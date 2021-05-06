Еще два человека умерли от коронавируса в Псковской области

На данный момент проведено 355 623 исследования (1134 за сутки). Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 36 634 (за сутки 49). Выздоровело всего 28 282 человек, из них за прошедшие сутки - 201. Умерли 358 человек.
Статистика по муниципальным образованиям следующая:
Псков – 13245
Великие Луки – 6205
Бежаницкий район - 339
Великолукский район – 823
Гдовский район – 538
Дедовичский район – 778
Дновский район - 306
Красногородский район – 211
Куньинский район – 334
Локнянский район - 246
Невельский район – 1426
Новоржевский район – 381
Новосокольнический район – 972
Опочецкий район – 909
Островский район – 1852
Палкинский район – 403
Печорский район – 705
Плюсский район – 574
Порховский район – 1146
Псковский район – 3037
Пустошкинский район – 333
Пушкиногорский район - 342
Пыталовский район – 329
Себежский район – 591
Стругокрасненский район – 366
Усвятский район – 198
Иногородние (с 30 декабря) - 45.