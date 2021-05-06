Общество

Начинается видеотрансляция программы «Сообразим на троих»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Сообразим на троих», которая начинается в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM).

Постоянные соведущие Максим Костиков, Константин Калиниченко и Александр Савенко обсудят с радиослушателями майские праздники как старт активного политического сезона.

Традиционно в годы больших выборов майские праздники давали старт активной фазе предвыборной гонки. Политические силы проводили массовые акции, активно демонстрировали политические амбиции.

В этом году все по-другому. Приходится работать в непривычных условиях. Внезапные длинные выходные, похоже, стали большой неожиданностью прежде всего для политических партий. И вместо старта активного политического сезона в псковском политическом пространстве продолжается «зимняя спячка».

Длинные майские праздники на фоне ограничений: как это отражается на нашей жизни? Влияют ли новые повседневные ковидные практики на общественно-политическую ситуацию в стране? Есть ли за полгода до выборов политическая интрига в регионе или уже сегодня можно говорить, что все ясно и сенсаций не будет?

Если у вас есть ответы на эти вопросы - звоните и смело высказывайте свое мнение в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове. Телефон прямого эфира: 56-73-72.

Трансляция завершена.