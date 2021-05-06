Общество

Ролик о голосовании за объекты для благоустройства создали в Псковской области

Ролик о голосовании за объекты для благоустройства по программе «Формирование комфортной городской среды» создали в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Напомним, онлайн-голосование за объекты благоустройства стартовало в понедельник, 26 апреля, и продлится до 30 мая. В рамках мероприятия в регионе к голосованию представлены 96 территорий. Проекты, которые наберут наибольшее число голосов, попадут в список для благоустройства на следующий год.

Проголосовать за дизайн-проекты или территории, которые нужно благоустроить, можно на сайте платформы, зарегистрировавшись через подтвержденную запись в «Госуслугах» или по подтвержденному номеру телефона, а также на самом портале «Госуслуг».