Общество

Псковичи могут бесплатно получить наборы для украшения «Окон Победы»

Второй год подряд Театрально-концертная дирекция принимает участие во всероссийской акции «Окна Победы». К празднованию 76-й годовщины для жителей Псковской области подготовлены наборы, в которые входят аппликации для детского творчества с символикой Великой Победы для украшения окон. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ТКД.

Каждый желающий сможет получить готовые наборы в региональном ресурсном центре поддержки добровольчества Псковской области, расположенном по адресу: город Псков, улица Некрасова, 17/11 (офис «Команды 2018»). Время работы с 10:00 до 18:00.

«Вы можете раскрасить рисунки из наборов, вырезать их и приклеить аппликацию на окна, а фотографии оформленных окон разместить в социальных сетях с хэштегом #ОкнаПобеды #Псковскаяобласть», - пояснили организаторы.

Кроме того, волонтеры предложат учреждениям, расположенным по Октябрьскому проспекту города Пскова, поддержать инициативу и оформить окна первых этажей домов проспекта тематическими наклейками и трафаретами.

«Приглашаем всех желающих присоединиться к акции и украсить окна квартир и домов символами Великой Победы: георгиевскими лентами, красными звездами, вечным огнем, журавлями и словами благодарности в адрес ветеранов», - добавили в ТКД.