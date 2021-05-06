Общество

На Никольских воротах Изборской крепости ведутся срочные противоаварийные работы

Фото: Группа Защитим исторический Псков на Facebook

В преддверии разгара туристического сезона для сохранения Никольских ворот - главного входа в Изборскую крепость - в настоящий момент организованы противоаварийные работы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Научно-производственном центре по охране и использованию памятников истории и культуры Псковской области.

По словам директора НПЦ Алексея Калиненко, за помощью к специалистам обратился музей-заповедник. За годы прошедшие с последней реставрации крепости, обнаружились объективные недостатки. В частности, были случаи, когда камни из кладки Никольских ворот осыпались в непосредственной близости от людей.

С целью обезопасить местных жителей и туристов было принято решение спасти рассыпавшуюся кладку и закрепить ее до будущих времен, чтобы она была безопасной для всех входящих в крепость и выходящих из нее. Сроки выполнения работ - сжатые.

Противоаварийные работы осуществляются силами специалистов НПЦ, имеющих соответствующую квалификацию и документацию, в том числе при участии производителя работ, аттестованного при Министерстве культуры РФ.

Кроме того, к работе привлечены подсобные рабочие. В их задачи входит исключительно неквалифицированный труд: так, подсобники замешивают раствор, подносят его, переносят и монтируют леса, проводят уборку (на каждого каменщика требуется до 2-3 подсобников).

«В Изборской крепости есть больные места, которые проявились со временем - недоработки прошлой реставрации, - сказал Алексей Калиненко. - Объективно это видно. В дальнейшем здесь потребуются более серьезные реставрационные работы».