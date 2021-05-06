Общество

Псковские росгвардейцы приняли участие в акции «Библиогид по улицам Героев Победы»

Псковские росгвардейцы приняли участие в областной патриотической акции памяти «Библиогид по улицам Героев Победы». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Мероприятие с участием росгвардейцев и юнармейцев, организованное работниками модельной библиотеки микрорайона Любятово «Библиолюб», проходило на улице Николая Васильева, на которой расположено административное здание управления Росгвардии по Псковской области.

С 1941 по 1943 годы Герой Советского Союза Николай Васильев командовал 2-й партизанской бригадой, которая была сформирована из жителей Псковской и Новгородской областей. За это время партизаны провели ряд операций. Так, весной 1942 года через линию фронта был переправлен обоз с продовольствием в блокадный Ленинград.