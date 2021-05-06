Общество

Региональный этап конкурса добровольческих практик объявили в Псковской области

Открытый конкурсный отбор в рамках всероссийского конкурса лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел» объявили в Псковской области. Соответствующее постановление администрации Псковской области подписал губернатор региона Михаил Ведерников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Основными направлениями для подачи заявки определены: школьное или студенческое добровольчество (волонтерство), добровольчество трудоспособного населения и «серебряное» волонтерство.

Подача заявок стартует 10 мая и продлится по 18 мая включительно. Итоги конкурса планируется подвести в конце мая. В нем могут принять участие зарегистрированные некоммерческие организации, государственные и муниципальные учреждения.

Детали проведения открытого конкурсного отбора представлены в положении. Для участия на адрес электронной почты ad.tikhonova@pskov.ru должна быть подана заявка. Уточнить детали можно по телефону: 29-91-47 (Заместитель начальника отела молодежной политики управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Александра Тихонова).

Конкурсный отбор проводится с целью создания условий для устойчивого развития добровольческих (волонтерских) инициатив на территории Псковской области, повышающих качество жизни людей и способствующих росту числа граждан, вовлеченных в добровольческую деятельность.

По итогам будет сформирована заявка от Псковской области на участие во всероссийском конкурсе лучших региональных практик поддержки волонтерства «Регион добрых дел». Его организатор — Федеральное агентство по делам молодежи. Организатором регионального этапа является управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области.