Общество

Более 7 тысяч ветеранов Псковской области получат поздравления от Президента ко Дню Победы

Ежегодно в канун Дня Победы ветераны Великой Отечественной войны получают личные поздравления Президента России. В этом году в связи с празднованием 76-й годовщины Победы над немецко-фашистскими захватчиками открытки от Главы государства получат более 7 тысяч жителей Псковской области.

Открытки будут вручены 256 участникам и инвалидам Великой Отечественной войны.

Самой многочисленной категорией получателей открыток в нашем регионе являются бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто и других мест принудительного содержания, созданных фашистами в период войны. Их 3831 человек.

Поздравления от Президента получат 2834 труженика тыла, которые после освобождения Псковской области (1944 год) приступили к восстановлению разрушенного хозяйства, работали в колхозах, 222 ветерана, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда», 23 инвалида с детства, вследствие ранения, контузии или увечья, связанных с боевыми действиями в период войны, а также 7 человек, привлекавшихся Осоавиахимом и органами местной власти к сбору боеприпасов и военной техники, разминированию территорий и объектов, и ставшие инвалидами вследствие ранения, контузии или увечья.

Доставка открыток ветеранам осуществляется отделениями Почты России. Именные поздравления Президента относятся к категории правительственных и вручаются лично в руки каждому ветерану.