Общество

Псковская область вошла в пятерку регионов-лидеров по раздельному сбору мусора

Псковская область по итогам рейтинга, составленного компанией ППК «РЭО», вошла в пятерку регионов-лидеров, где доступом к контейнерам для раздельного накопления отходов обеспечена наибольшая доля населения.

Первые три места заняли Москва, Подмосковье и Республика Коми. Охват населения практикой раздельного сбора мусора превысил 90%.

В общем и целом перечень регионов выглядит следующим образом:

1. Москва - 100%

2. Подмосковье - 97%

3. Коми - 92,6%

4. Псковская область - 60,8%

5. Ярославская область - 60,1%

6. Камчатский край - 57,8%

7. Свердловская область - 56%

8. Удмуртия - 56%

9. Астраханская область - 52%

10. Ставропольский край - 49,1%

11. Новгородская область - 48%

12. Мордовия - 43,35%

13. Орловская область - 42,1%

14. Карачаево-Черкессия - 41%

15. Липецкая область - 39%.

Как отмечает в сообщении о рейтинге на своей Инстаграм-странице Николай Валуев, в Коми, Мордовии, Псковской области и на Камчатке отходы разделяют по конкретным фракциям, в остальных регионах делят на смешанные и вторсырье.

«Компания опирается на оснащенность регионов инфраструктурой для РСО, что некоторые считают не совсем корректным, - отмечает депутат. - Ведь раздельно собранный мусор может свозиться на полигоны. Стоит отметить, что сброс отходов из разных контейнеров для вторсырья и смешанных отходов в одну машину — это грубое нарушение и сообщать об этом нужно в РЭО Радар radar.reo.ru».