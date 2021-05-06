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Общество

Победить диванного вакцинолога

06.05.2021 18:33|ПсковКомментариев: 3

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию текстовую версию очередного выпуска передачи «Резонер». Еженедельная программа, посвященная резонансным событиям общественно-политической жизни, выходит по четвергам в эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове (102.6 FM). Автор и ведущий – Константин Калиниченко.

 

«Очень жаль, что все, кто умеет руководить государством, уже работают таксистами и парикмахерами»

Ф.Миттеран, президент Франции, 1981-1995

Накануне главный врач псковской городской поликлиники Галина Неваленная в эфире «Эхо Москвы» в Пскове задалась вопросом, когда же вакцинация от коронавируса принесет желаемый результат? Вопрос, надо сказать, принципиально важный, а в нашей объективной реальности звучит как риторический. При ответе на него принято многозначительно вздыхать и разводить руками.

Источник: risovach.ru

Давайте без ненужных в данном случае эмоций взглянем на сухие цифры статистики. В Пскове первым компонентом вакцины привито около 14 000 человек. Оба компонента получили порядка 10 000. Т.е. привито у нас на данный момент около 5% псковичей. В масштабе области пропорции сохраняются. Одновременно с этим медики как псковские, так и остального мира уверенно заявляют, что толк от вакцинации будет тогда, когда привьются минимум 60% населения. Процитирую опять же главврача псковской поликлиники: «Чтобы была достаточная иммунная прослойка, привиться должны 60-70 процентов взрослого населения. Естественно, что считается в целом на всю область. Мы постепенно наращиваем объемы, но не достигли этих цифр. Перед здравоохранением стоит задача, что мы должны достигнуть этого показателя к концу лета, чтобы подготовить население к следующей волне, которая бывает осенью…». Таково положение вещей.

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А теперь взглянем на ситуацию в реальном времени и пространстве. На одной чаше весов есть проблема COVID-19. Здесь можно было бы активно порассуждать с позиции «ковид-диссидента» (коим я, вероятно, являюсь), что все мы стали жертвами не опасного вируса, а массовой истерии, вследствие тотальной психологической неготовности к нестандартным сценариям развития цивилизации. Опытные конспирологи сюда добавят, что никакого коронавируса нет, а зато есть огромное и плохо скрываемое желание лидеров мировых держав построить мировой «железный занавес», по образу и подобию советского, т.е. с атмосферой тотального страха, запретом свободного пересечение границ и прочим совковым фэн-шуем. Погружаться в эти версии и обсуждать их правдоподобность у меня, честно говоря, нет большого желания.

Но есть и бесспорные вещи. Первая — очевидно, всем хочется от этой проблемы избавиться и как можно скорее. Все, за исключением паникеров и клинических идиотов хотят вернуться к нормальной прошлой жизни, со свободой передвижения и без ненавистных масочек. Чтобы слово «Роспотребнадзор» у нормального человека вызывало смутные ассоциации, а не стойкие, как сейчас.

Второй момент заключается в том, что все мировые лидеры в вопросе борьбы с пандемией действуют как единая команда. Очень похоже, что это такая команда умалишенных, которые упорно соревнуются, кто из них спятил больше и дальше, но выбирать не приходится. Кстати, нужно отдать должное российскому руководству — в вопросе противоковидных ограничений, на фоне наших западных партнеров, оно демонстрирует завидное здравомыслие. Но в любом случае выбора у нас нет. Все мировые лидеры сходятся в одном — возврат к прежней жизни и доковиднным порядкам станет возможным только после появления популяционного иммунитета. Который, в свою очередь, возможен только вследствие массовой вакцинации.

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Так это или нет, вопрос, на самом деле, вторичный. Потому что условное «мировое правительство» предлагает нам сегодня подписать некий дополнительный протокол к общественному договору. Суть его предельно проста: хотите вернуться к прежней жизни — вакцинируйтесь! В противном случае будете жить за новым «железным занавесом». Который, как мы отлично видим, может стать вечным, по причине бесконечных продлений ограничительных мер и новых локдаунов. Уже сегодня в Европе активно обсуждают осеннюю волну коронавируса — кажется, это будет третья волна, но тут я не вполне уверен, потому как лидеры активно путаются в показаниях. У одних «третья волна» уже в разгаре, другие еще только ждут.

Вообще довольно неприятно смотреть на то, как на коронавирус, цинично манипулируя статистикой, списываются системные социальные проблемы, которые чиновники не могут и не хотят решать десятилетиями. Свежий тому пример — Индия, где фиксируется какая-то внезапная и совершенно запредельная по цифрам вспышка COVID-19. На слух эти цифры звучат пугающе, но если отключить режим паники и включить голову, то все видится совсем по-другому.

Еще год назад никого совершенно не волновало, что в Индии люди массово мрут, как, извиняюсь, мухи на подоконнике. Разумеется, по причине гиперперенаселенности и фантастической антисанитарии, которая является главной составляющей образа жизни индийцев на протяжении веков. Но кого это заботило, когда страна каждый год ставила новые демографические рекорды и успешно догоняла в этом вопросе Китай. Как и то, что и без давно бьющих тревогу экологов было понятно, что священный Ганг давно и успешно из главной реки страны превратился в одну сплошную канализацию. Но уже вторую неделю как добрая половина летальных исходов в Индии списывается на коронавирус. Я уж не стану обращать внимание на совершенно элементарное отсутствие логики в этих цифрах — просто мы все очень устали от этих политических игр в медицинскую статистику.

Ковидный корпус в Индии (фото: Danish Siddiqui / Reuters)

И вот на этом параноидальном общемировом фоне предлагаю по-смотреть на происходящее в «нашем доме». Люди хотят вернуться к нормальной жизни. Бизнес очень хочет вернуться к нормальной жизни. Даже многие чиновники устали от ковидных практик и новых форм отчетности и тоже хотят, чтобы все вернулось на круги своя. Но трансформировать свои желания в практическую деятельность пока не выходит.

Давайте честно признаемся, что темпы вакцинации у нас сейчас в целом неплохие. И растущая динамика обнадеживает. Но все же на фоне достижений Израиля, США и ряда других стран, нам пока хва-статься преждевременно. Несколько месяцев идет процесс, из каждого утюга вещают о необходимости и целесообразности прививания. А на выходе — что-то около 10% получивших вакцину. Так мы до достижения популяционного иммунитета будем еще долго будем прививаться.

Почему это так небыстро продвигается? Я часто критикую власть, но в этой ситуации мне чиновников упрекнуть, по сути, не в чем. По крайней мере, что касается организации процесса. Прежде всего вакцина сегодня доступна для широких народных масс. Нет какого-то дефицита или искусственных барьеров — прививают всех желающих.

Во-вторых, принято принципиально правильное решение открыть дополнительные пункты вакцинации в торговых центрах. Опять же паникерам, сильно переживающим по поводу якобы недостаточных санитарных условий, советую изучить европейский опыт. Сегодня практически все европейские страны открывают подобные временные пункты вакцинации едва ли не в любых, сколько-нибудь подходящих для это пространствах. Задача предельно ясна — повысить процент привитых в максимально сжатые сроки. Опять же плюс несомненный в том, что гражданам не нужно лишний раз тащиться в медицинское учреждение, где сама атмосфера, мягко говоря, не прибавляет оптимизма. А в гипермаркеты мы ходим, как на работу — отличный повод совместить приятное с полезным.

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И в-третьих, власть четко и однозначно сформулировала государственную и моральную позицию по прививочной кампании. Фактически государство взяло сегодня на себя всю полноту ответственности за происходящее. И теперь, если вакцина окажется вредной для здоровья или бессмысленным плацебо, власти этого никто не простит.

Но увы, все эти титанические усилия разбиваются об апатию, а подчас агрессивное противодействие наших граждан. Огромные массы людей — кто-то тихо, а кто-то воинственно — не хотят возвращаться к нормальной жизни. Я сейчас не имею в виду убежденных антипрививочников — это особая каста странных людей. Ну, бог им судья.

Но совершенно неожиданно выяснилось, что в России каждый второй — эксперт по вакцинам. Этому стаду «диванных вакцинологов» следовало бы для начала поставить прививку от глупости, но, к сожалению, медицина так далеко еще не зашла. За последние полгода каких только аргументов не доводилось слышать. Жаль, что эти люди не в состоянии посмотреть на себя со стороны, чтобы понять, что их аргументы граничат с идиотизмом. Одним не нравится, что вакцина российского производства, опасаются, что наша медицина уже ничего не может произвести. Специально для этих умников вакцину «Спутник V» тестировали ведущие европейские ученые, а результаты опубликовали в главном мировом медицинском журнале «The Lancet», но для диванных вирусологов это, конечно, не аргумент. Другие ждут какую-то особую вакцину, а вот имеющиеся их не устраивают. При том, что как российские, так и западные специалисты в один голос говорят, что прививаться нужно любой доступной вакциной, а не заниматься ерундой. Третьи, начитавшись бреда на форумах безумных конспирологов, убеждены, что Система хочет их чипировать и контролировать.

Я просто не понимаю, как вообще подобное может быть в наши дни. Ведь на дворе не 13 век, когда любой шарлатан мог играючи запудрить необразованные мозги человека средневекового. Как вообще может возникнуть ситуация, когда сотни специалистов разных стран говорят, что необходимо делать прививку, а среднестатистический пскович только ухмыляется, мол не дам так легко себя одурачить? Вы что — умнее сотен врачей?

Единственный пока относительно вменяемый аргумент тех, кто противится вакцинации — это отсутствие осязаемых преимуществ после получения прививки. Как сказал мне один хороший приятель, «в нашем случае не так важны сами антитела, как документ о прохождении вакцинации». К сожалению, жизнь псковича до и после получения прививки ничем не отличается. Все также требуют ношения маски. Ограничения, предусмотренные в указе губернатора, увы не позволяют наделить вакцинированных какими-то правами. И это, следует признать, важный стоп-фактор сегодня для многих рационально мыслящих людей. Зачем я буду прививаться, если совершенно нет разницы между жизнью с прививкой и без нее?

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Вот об этом следует подумать нашим организаторам борьбы с пандемией, и желательно бы в самое ближайшее время. Если, конечно, мы хотим серьезно повысить темпы вакцинации. В противном случае так и будем прибавлять в «час по чайной ложке», а мечта о коллективном иммунитете и возврате к нормальной жизни так и останется мечтой.

Константин Калиниченко

Источник: Псковская Лента Новостей
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