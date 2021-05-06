Общество

Псковские следователи присоединились к акции «Сад памяти»

Сегодня, 6 мая, на территории воинского мемориала «Жидилов Бор» под Псковом прошло мероприятие, посвященное 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне, в котором принял участие руководитель следственного управления Следственного комитета России по Псковской области генерал-майор юстиции Петр Крупеня и личный состав управления, а также ветераны, руководители федеральных органов исполнительной власти и Вооруженных Сил, представители духовенства, руководство администрации области и района, местные жители.

Мероприятие началось с заупокойного богослужения по воинам, погибшим за веру и Отечество, после чего перед присутствующими выступили почетные гости, которые отметили важность проводимой работы по увековечиванию памяти павших и живых героев Великой Отечественной войны. Затем к подножию мемориала были возложены венки и цветы.

Во второй части мероприятия совместными усилиями на братском захоронении произошла торжественная закладка «Сада памяти» по высадке деревьев вблизи обелиска в память о погибших на войне.

Памятный обелиск установлен с целью увековечивания памяти и героического подвига Ильи Коровина, погибшего в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками вблизи деревни Жидилов Бор.

Позже, вокруг обелиска, было организовано захоронение останков солдат, найденных поисковиками после войны на территории Псковской области. С тех пор перезахоронения проводятся ежегодно.