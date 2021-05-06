Общество

Подростки из России и Белоруссии прошли партизанской тропой в Себежском районе

В Себежском районе Псковской области завершился первый день международного похода, посвященного сохранению памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны. Участники слета, подростки из Псковской области, Пермского края и Витебской области Республики Беларусь, обустроили лагерь и прошли первые испытания, подготовленные организаторами.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Псковской области, ребят ждала «Партизанская тропа» - полоса препятствий для каждого отряда. Подросткам удалось продемонстрировать свои лучшие качества - сплоченность и командный дух, стремление к победе, умение преодолеть себя, а также - меткость и ловкость.

А вечером для участников похода и воспитателей был организован «выездной кинотеатр». После просмотра подростки высказали свое мнение о кинокартине и о событиях изложенных в фильме.

Напомним, в течение трех дней ребятам предстоит жить бок о бок в походном лагере в Себежском районе и принять участие в мероприятиях спортивной, культурной и воспитательной направленности, которые приготовили для них организаторы. Организаторами мероприятия стали УМВД России по Псковской области и администрация региона. К реализации пилотного проекта активно подключились также представители Министерства обороны, Совета по молодежной политике при главе города Пскова, общественных организаций.