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Общество

Псковские росгвардейцы присоединились к акции «Библиогид по улицам Героев Победы»

06.05.2021 21:09|ПсковКомментариев: 0

Псковские росгвардейцы приняли участие в областной патриотической акции памяти «Библиогид по улицам Героев Победы».

Мероприятие с участием росгвардейцев и юнармейцев, организованное работниками модельной библиотеки микрорайона Любятово «Библиолюб», проходило на улице Николая Васильева, на которой расположено административное здание управления Росгвардии по Псковской области.

С 1941 по 1943 годы Герой Советского Союза Николай Васильев командовал 2-й партизанской бригадой, которая была сформирована из жителей Псковской и Новгородской областей.

За это время партизаны провели ряд блестящих операций. Так, весной 1942 года через линию фронта был переправлен обоз с продовольствием в блокадный Ленинград.

Цель акции - изучение истории жизненного пути героев Великой Отечественной войны, именами которых названы улицы, воспитание патриотизма, чувства гордости за своих земляков, совершивших подвиги на фронте и в тылу, в партизанских отрядах.

Источник: Псковская Лента Новостей
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