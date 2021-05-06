Общество

Псковские росгвардейцы присоединились к акции «Библиогид по улицам Героев Победы»

Псковские росгвардейцы приняли участие в областной патриотической акции памяти «Библиогид по улицам Героев Победы».

Мероприятие с участием росгвардейцев и юнармейцев, организованное работниками модельной библиотеки микрорайона Любятово «Библиолюб», проходило на улице Николая Васильева, на которой расположено административное здание управления Росгвардии по Псковской области.

С 1941 по 1943 годы Герой Советского Союза Николай Васильев командовал 2-й партизанской бригадой, которая была сформирована из жителей Псковской и Новгородской областей.

За это время партизаны провели ряд блестящих операций. Так, весной 1942 года через линию фронта был переправлен обоз с продовольствием в блокадный Ленинград.

Цель акции - изучение истории жизненного пути героев Великой Отечественной войны, именами которых названы улицы, воспитание патриотизма, чувства гордости за своих земляков, совершивших подвиги на фронте и в тылу, в партизанских отрядах.