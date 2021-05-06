Общество

В Псковской области увеличилась смертность

В январе-марте 2021 года в Псковской области количество умерших выросло на 713 человек в сравнении с тем же периодом прошлого года (2712 и 3245 человек соответственно). Такие данные опубликовал Псковстат.

При этом выросло и количество родившихся, правда, всего на 112 человек. (В январе-марте этого года родилось 1265 малышей, в прошлом году за те же месяцы - 1153).

Добавим, что наиболее высокая смертность отмечается в городской местности: здесь количество умерших выросло с 1772 до 2319 за указанный период (естественная убыль составила - 904 в первые три месяца 2020 года и 1370 в январе-марте 2021 года).

В сельской местности количество умерших составило 940 человек в первые три месяца прошлого года и 1106 человек в январе-марте этого года.