Общество

Мемориал «Зарождение Знамени Победы» в Идрице будет возведен на средства краудфандинга

Собрать средства на создание мемориала «Зарождение Знамени Победы» в Идрице поможет краудфандинг. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

На своей странице в Инстаграм глава региона подчеркнул, что такой способ сбора денег «сделает проект в полной мере всенародным».

«Всего потребуется 16 млн рублей, и мы рассчитываем к лету собрать необходимую сумму, - отметил Михаил Ведерников. - Сбор будет организован Фондом княгини Ольги. Планируем подключить наших постоянных партнёров из Росавтодора, РЖД, а также всех наших друзей и неравнодушных граждан нашей страны, чтобы кампания была как можно более широкой. Возможно, организуем также продажу тематической сувенирной продукции, средства от которой пойдут на изготовление и установку монумента Знамя Победы на ее родине».

Добавим, что макет монумента был выбран ранее по итогам всероссийского творческого конкурса.