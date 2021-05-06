Общество

Две поставки вакцины от COVID19 ожидается в Псковской области в ближайшие дни

В рамках рабочей встречи губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с главой Великих Лук Николаем Козловским стало известно о том, что в Псковской области достаточно вакцины, при этом в ближайшие дни ожидается еще две поставки препарата.

В настоящее время в Великих Луках набран хороший темп вакцинации – уже 3,6 тыс. жителей города получили оба компонента вакцины. Большой популярностью пользуется пункт, открытый в ТЦ «Апельсин».

Глава региона призвал администрацию южной столицы области предпринять меры для сокращения очереди на прививку от коронавирусной инфекции, а также посоветовал обратить особое внимание на прививочную кампанию на предприятиях, которая помогла бы предотвратить возможные вспышки заболевания.