Общество

Строительство скейт-парка в Великих Луках может начаться в этом году

В рамках рабочей встречи губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил с главой Великих Лук Николаем Козловским строительство ряда объектов, в том числе в части выполнения нацпроектов.

Ключевым в этом смысле объектом является школа на ул. Заслонова на 800 мест. «К сожалению, работы идут с отставанием, - отметил глава региона на своей странице в Инстаграм. - Поручил запараллелить максимальное количество работ, чтобы вернуться в график. Иначе мы рискуем не справиться с объектом до конца года – а это недопустимо!»

Глава Великих Лук, в свою очередь, отметил, что ежедневно на данном объекте работает от 100 до 120 человек, в дальнейшем ожидается увеличение количества рабочих. Подводится инфраструктура, начаты отделочные работы в бассейне.

Также в рамках встречи были озвучены подробности касательно строительства нового скейт-парка с Великих Луках. Объект, построенный в 2012 году, существенно износился и уже не пригоден к эксплуатации. «Муниципалитет заблаговременно сделал проектно-сметную документацию, поэтому будем искать возможность начать работы уже в этом году», - сообщил губернатор области.

Ведется работа и по направлению расселения аварийного жилого фонда. До конца года в Великих Луках планируется расселить 30 квартир.

Есть новости и по программе комфортной городской среды. В этом году будет благоустроено 5 общественных территорий. На некоторых объектах работы уже ведутся с опережением графика.