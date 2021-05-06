Общество

Александр Котов поздравил работников отраслей связи и электронных СМИ с профессиональным праздником

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил работников радио и связи Псковской области, ветеранов отрасли с профессиональным праздником. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе регионального парламента.

«День радио – праздник работников всех отраслей связи и электронных СМИ, свидетельство колоссального научно-технического прогресса, достигнутого со времен изобретения первой беспроводной приемо-передающей радиосистемы, - отметил он. - Сеанс радиосвязи, проведенный 7 мая 1895 года русским ученым Александром Поповым, потряс современников, а сегодня радиовещание, спутниковое телевидение, мобильная связь и интернет являются неотъемлемой частью нашей повседневной жизни».

«В век высоких технологий, когда повсеместно формируется цифровая инфраструктура, а обмен информацией происходит со стремительной скоростью, профессионалы в сфере телекоммуникации становятся чрезвычайно востребованными, - подчеркнул Александр Котов. - Приятно, что в Псковской области в отрасли связи и электронных средств массовой информации трудятся настоящие специалисты своего дела».

Председатель областного Собрания депутатов пожелал работникам радио и связи, ветеранам отрасли новых достижений, здоровья и благополучия.