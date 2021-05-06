Общество

От коронавируса в Псковской области 3 человека умерли и 207 выздоровели

Опубликована оперативная информация о ситуации с коронавирусом в Псковской области. По данным официального Telegram-канала региона за минувшие сутки от коронавируса скончались 3 человека. Таким образом, жертвами пандемии с ее начала в Псковской области стал 361 человек.

На данный момент проведено исследований – 356771 (1148 за сутки).

Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом – 36674 (40 за сутки). Выздоровело – 28489 человек (207 за сутки).

Также приводятся данные с рапределением числа заболевших по муниципалитетам:

Псков – 13270,

Великие Луки – 6205,

Бежаницкий район – 339,

Великолукский район – 823,

Гдовский район – 540,

Дедовичский район – 781,

Дновский район – 306,

Красногородский район – 213,

Куньинский район – 334,

Локнянский район – 246,

Невельский район – 1426,

Новоржевский район – 381,

Новосокольнический район – 972,

Опочецкий район – 909,

Островский район – 1855,

Палкинский район – 404,

Печорский район – 705,

Плюсский район – 574,

Порховский район – 1146,

Псковский район – 3039,

Пустошкинский район – 333,

Пушкиногорский район – 342,

Пыталовский район – 330,

Себежский район – 591,

Струго-Красненский район – 367,

Усвятский район – 198,

Иногородние (с 30 декабря 2020 года) – 45.