От коронавируса в Псковской области 3 человека умерли и 207 выздоровели

Опубликована оперативная информация о ситуации с коронавирусом в Псковской области. По данным официального Telegram-канала региона за минувшие сутки от коронавируса скончались 3 человека. Таким образом, жертвами пандемии с ее начала в Псковской области стал 361 человек.
На данный момент проведено исследований – 356771 (1148 за сутки).
Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом – 36674 (40 за сутки). Выздоровело – 28489 человек (207 за сутки).
Также приводятся данные с рапределением числа заболевших по муниципалитетам:
Псков – 13270,
Великие Луки – 6205,
Бежаницкий район – 339,
Великолукский район – 823,
Гдовский район – 540,
Дедовичский район – 781,
Дновский район – 306,
Красногородский район – 213,
Куньинский район – 334,
Локнянский район – 246,
Невельский район – 1426,
Новоржевский район – 381,
Новосокольнический район – 972,
Опочецкий район – 909,
Островский район – 1855,
Палкинский район – 404,
Печорский район – 705,
Плюсский район – 574,
Порховский район – 1146,
Псковский район – 3039,
Пустошкинский район – 333,
Пушкиногорский район – 342,
Пыталовский район – 330,
Себежский район – 591,
Струго-Красненский район – 367,
Усвятский район – 198,
Иногородние (с 30 декабря 2020 года) – 45.