Общество

Полосу препятствий в лесу прошли белорусские и пермские подростки вместе с псковскими сверстниками

Подростков из Витебской области Республики Беларусь, Псковской области и Пермского края ожидала активная и насыщенная программа во второй день международного патриотического похода, посвященного сохранению памяти о событиях и участниках Великой Отечественной войны.

Как рассказали Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД по Псковской области, с утра отряды прошли эстафету военно-прикладных дисциплин. Подростки освоили полосу препятствий, усвоили навыки оказания первой помощи, сдали нормативы по надеванию общевойскового защитного комплекта, а также проявили свои интеллектуальные, спортивные и командные качества.

Затем ребят ждали игры на командообразование, тренинги от представителей Российского и Белорусского союзов молодежи, а также курсы выживания в условиях военного времени и прохождение маршрута в веревочном парке.

После заката организаторы похода подготовили для подопечных театрализованную постановку «Чтобы помнили», в которой актерами выступили представители отрядов. В завершении акции ребята почтили память всех погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.

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В течение трех дней школьникам предстоит жить бок о бок в походном лагере в Себежском районе и принять участие в мероприятиях спортивной, культурной и воспитательной направленности, которые приготовили для них организаторы. Организаторами мероприятия стали УМВД России по Псковской области и администрация региона. К реализации пилотного проекта активно подключились также представители Министерства обороны, Совета по молодежной политике при главе города Пскова, общественных организаций.