Общество

Продуктовые наборы с икрой и коньяком получили псковские ветераны ко Дню Победы

Волонтеры «Команды 2018» 7 мая начали развозить на дом участникам и инвалидам Великой Отечественной войны продуктовые наборы и поздравления с наступающим Днем Победы сегодня, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В подарок ветераны получают открытки, нарисованные воспитанниками детских садов Пскова, и продуктовые наборы от фонда продовольствия «Русь». В набор входят икра, шпроты, зеленый горошек, конфеты, печенье, чай и коньяк.

«Я очень рад, что вы пришли поздравить меня, – встретил волонтеров ветеран Геннадий Василюк. - Всегда приветствую молодежь, хожу на встречи и рассказываю про Великую Отечественную войну. Думаю, это полезно для молодого поколения. Молодежь сейчас очень мало знает о Великой Отечественной войне – ни героев, ни дат. Поэтому желаю вам заняться историей войны, а мы постараемся рассказать вам, как это было на самом деле».

Волонтер Екатерина Щукина отметила, что считает такие мероприятия очень важными: молодежь сохраняет память об этих важных исторических событиях, а ветеранам приятно получать поздравления и внимание.

Всего волонтеры планируют посетить 77 человек.