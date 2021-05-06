Общество

Брошюру о военных мемориалах раздают волонтеры по всей Псковской области

Накануне Дня Победы вышла в свет книга о мемориальных комплексах и обелисках, которые установлены в Псковской области и посвящены памяти участников Великой Отечественной войны. Над изданием книги работали активисты Псковского регионального отделения «Единой России» и партийные волонтеры.

В книгу вошли текстовые и фотоматериалы о памятниках и короткие статьи, рассказывающие о некоторых из участников войны. Среди них – Герои Советского Союза, Почетные жители области.

Брошюру раздают партийные волонтеры и «Волонтеры Победы» во всех муниципальных образованиях региона, сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении «Единой России». Брошюры будут переданы в школы и библиотеки городов и районов.

По словам секретаря регионального отделения «Единой России» Александра Козловского, партийцы давно вынашивали идею выпустить книгу, в которой будут собраны материалы о псковичах-героях Великой Отечественной войны, о памятниках, установленных в их честь.

«Я уверен, что эта книга будет всегда востребована жителями области», - отметил он и добавил, что партийцы бережно хранят память о защитниках Родины и регулярно проводят мероприятия по благоустройству воинских захоронений.

Партийный проект «Единой России» «Историческая память» следит за сохранением и реставрацией памятников истории и культуры. В рамках федерально проекта «Я.Помню» и партийного проекта «Историческая память» активисты волонтерского центра «Единой России» провели оцифровку памятных мест региона, связанных с событиями Великой Отечественной войны. Партийцы осуществляют контроль за состоянием памятников и мемориалов, их реставрацией, привлекая к активному сотрудничеству общественников. Кроме того, партпроект ведет специальное направление, которое посвящено сохранению памяти о Великой Отечественной войне. В рамках этого направления в регионах реализуются такие проекты, как «Защитникам Отечества посвящается…», «Вахта памяти», «Свеча памяти».