Общество

Бьюти мастер-класс посетили финалистки главного конкурса красоты Великих Лук

Участницы конкурса красоты «Мисс/Миссис Великие Луки» посетили бьюти мастер-класс.

Во время его проведения участницы смогли узнать полезную информацию о том, как ухаживать за кожей лица, выяснили тонкости и нюансы пользования тушью для ресниц и познакомились с уникальной омолаживающей сывороткой.

Мастер-класс проходил в непринужденной и легкой атмосфере.

Организаторы благодарят за интересный рассказ Ольг Болдышеву, а за уютное помещения для мастер-класса — кафе «SHISHKI» lounge&bar.

Финальное шоу конкурсов красоты «Мисс/Миссис Великие Луки 2021» состоится 23 мая в ДК ЛК города Великие Луки. Билеты в продаже. Справки по телефону 5-72-75.