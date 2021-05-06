Общество

200 продуктовых наборов от «Пятёрочки» и фонда «Русь» получат псковские ветераны

Торговая сеть «Пятёрочка» совместно с фондом продовольствия «Русь», единственным в России «банком еды», поздравит с Днем Победы ветеранов Великой Отечественной войны и вручит праздничные продуктовые наборы.

Сеть подготовила праздничные наборы, куда входят чай, конфеты, печенье, сладости, консервы и красная икра, общим весом более 1400 кг. Волонтёры фонда «Русь» адресно доставят 200 таких наборов ветеранам в Псковской области.

Ещё 500 наборов, аналогичных тем, что раздадут в Псковской области, получат узники концлагерей, проживающие в Ростовской области.

Кроме того, в Санкт-Петербурге «Пятёрочка» присоединилась к акции поддержки, инициатором которой выступила компания REDMOND, производитель малой бытовой техники. Силами волонтёров фонда - петербуржцев участникам войны будут доставлены 6400 продуктовых наборов, в которые сеть со своей стороны добавила чай и сладости.

Ежегодно «Пятёрочка» дает возможность и своим гостям также отметить эту важную для всех дату, во всех магазинах можно бесплатно получить георгиевскую ленточку – главный символ Победы, которым миллионы россиян демонстрируют свое внимание к празднику. Для получения ленточки достаточно будет обратиться к продавцу-кассиру, количество лент ограничено. Также в магазинах сети в день праздника для гостей будут звучать поздравления от популярных звезд эстрады.