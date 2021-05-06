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Общество

Псковская полиция обеспечит безопасность людей в День Победы

07.05.2021 15:50|ПсковКомментариев: 0

УМВД России по Псковской области принимает меры по охране общественного порядка и обеспечению безопасности граждан в период проведения памятных и праздничных мероприятий, приуроченных к 76-й годовщине Победы.

В этом году, в связи с эпидемиологической обстановкой в регионе, мероприятия пройдут в особенном формате, с ограниченным кругом участников и соблюдением правил безопасности. Тем не менее, все усилия стражей порядка будут направлены на профилактику правонарушений и защиту ветеранов от противоправных деяний.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УМВД России по региону, заблаговременно все места проведения мероприятий обследуются полицейскими кинологами на предмет террористической защищенности, осуществляются мероприятия, направленные на обеспечение безопасности псковичей в общественных местах.

Пресс-служба УМВД России по Псковской области

Источник: Псковская Лента Новостей
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