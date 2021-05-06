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Общество

«Акценты» Донецкого: Унылый Первомай, вакцинация в ТЦ и Пересильд в космосе

07.05.2021 16:32|ПсковКомментариев: 2

Псковская Лента Новостей представляет очередной выпуск программы Александра Донецкого «Акценты». Напомним, комментарий политических и социокультурных событий выходит в эфире радио «Эхо Москвы в Пскове», а затем текст программы публикуется на сайте ПЛН.

Темы выпуска: 

Недопраздник. Длинные выходные дни вряд ли можно назвать праздничными. 
В порядке живой очереди. Число пунктов вакцинации в торговых центрах региона увеличилось на два. 
Псковичка в космосе? Актриса Юлия Пересильд участвует в конкурсе на роль в фильме, который будет сниматься на МКС. 

Выходные есть, а праздника нет. Такое в целом ощущение сложилось у меня от второго в нашей истории ковидного Первомая. Первый ковидный Первомай случился в прошлом году, и, ей богу, даже год назад было как-то веселее. Народ, несмотря на запреты, ломился на шашлыки. Я это помню по специфическому оживлению в продуктовых магазинах, по разговорам продавцов, по сообщениям в соцсетях. В этом году – унылая тишина, никто ничего почти не постит, шашлыки если и не совсем обнулились, то были скорее исключением, чем правилом. А если были, то это значит, повезло.

Конечно, «подсуропила» погода: когда с утра до ночи льет, как из ведра, мало желания уйти и затеряться в пейзаже, а традиционные маевки, опять же, запрещены Роспотребнадзором. Но, заметьте, и в преддверии Дня Победы, все очень скромно и тихо.

Понятно, что 76-ая годовщина - не юбилей, но в прежние годы и без всяких юбилеев почему-то было веселей. Прямо даже и не знаю, как интерпретировать 21 год от начала тысячелетия по части праздничных реляций. Все-таки, стоит, наверное, принять как факт и к сведению, что власти решили сделать ставку на строгие ограничительные меры, даже в нашем, относительно мягком, по сравнению с «европами», карантинном, вернее, недо-карантинном режиме. Сидите дома, жители России, и не дергайтесь. Жители и сидят.
Опрос на ПЛН, впрочем, дает несколько иную картину. На вопрос новостного портала: «Как вы планируете проводить предстоящие майские праздники?» - 35% респондентов, то есть каждый третий читатель, ответил: «Буду работать, несмотря на праздничные объявленные президентом нерабочие дни». Вот и я в числе этих 35%, сижу в студии, вещаю. 21% наших читателей поддерживают недоумение составителя вопросника: «Зачем они (выходные) нужны, когда денег нет и гулять не на что». 10% считают, что длинные выходные мешают нам поднимать экономику. Еще 14 с половиной процентов убеждены, что с удовольствием отдохнут на даче, «главное, чтобы погода не подвела». Погода, как мы знаем, подвела, это можно уже констатировать, но дачники, уверен, продолжают отдыхать. Еще 14 с небольшим процентов намерены и поработать, и отдохнуть, во всяком случае провести время с пользой. И только 5% - все равно. Вот такой опрос, показывающий, что отдыхающих в эти сумрачные ненастные дни у нас все-таки больше, чем работающих аж на 15%, а оптимистов все же больше, чем пессимистов или пофигистов вместе взятых аж в два раза. И это хорошо.

Хотя лично мне нынче хочется переиначить Пушкина. Переиначиваю: «Унылая пора. Очей – разочарованье. Неприятна мне твоя начальная краса». Конец искаженной цитаты. Будем надеяться, что дальше май пойдет веселей, и будет поласковей, чем в первые дни месяца. 

Длинные и, увы, ненастные выходные продолжаются, а планета продолжает болеть коронавирусом. Большая, вторая по числу жителей после Китая, страна Индия обновляет рекорды по числу заболевших COVID-19 за сутки. Последнюю неделю суточное число заболевших превышает 400 тысяч человек. Общее число инфицированных в стране уже превысило 21 миллион граждан. Каждые сутки в Индии умирает под четыре тысячи человек. Общее число летальных случаев достигло 230 тысяч. По числу заболевших Индия на втором месте после США. Напомню, на прошлой неделе у нас, в Пскове, у 42 индийских студентов был выявлен ковид. Все студенты находятся на карантине.   

Между тем, в некоторых европейских странах, например, Дании, Германии, снимают жесткие ограничения вроде комендантского часа, что немного обнадеживает европейцев. У нас в регионе число заболевших не превышает привычных уже показателей в полсотни человек. Худо-бедно продолжается вакцинация. Пункт вакцинации открылся в торговом центре «Апельсин» в Великих Луках. Еще один пункт вакцинации открылся в Пскове – на этот раз в торговом центре «Фьорд Плаза». Как и в торговых центрах «Империал» и «Акваполис», пункт оборудован всем необходимым для хранения вакцин. Приходите и прививайтесь в порядке живой очереди. Чтобы не было, как в Индии.

Что тут добавить? К сожалению, скорбный список умерших от ковида в нашей области пополняется ежедневно. Когда на пять человек, когда на два, когда на три. Каждый день. Мы уже вроде как привыкли к этой печальной статистике. А привыкать не стоит. В том смысле, что необходимо сопротивляться заразе всеми доступными средствами. Те же маски в общественных местах, по возможности самоизоляция. Ну, и вакцинация. В случае заражения прививка должна облегчить симптомы, а, возможно, и спасти жизнь. 
И тут необходимо отметить, что наше население в значительной части продолжает вакцинации сопротивляться. Сужу по своим друзьям. Многие убеждают меня, что вакцина – нет, не чип от Билла Гейтса, однако тоже ничего хорошего. То есть, по моим бытовым наблюдениям, число ковид-скептиков и их новой разновидности вакцино-скептиков в наших широтах не уменьшается. На Западе люди мечтают получить вакцину, в очереди стоят, а у нас «край непуганых идиотов».

На днях встретил свою знакомую, разговорился, а она мне вдруг и заворачивает: «Работаешь на заказ?». Я сильно удивился: «В смысле?». Думал, она про политику, про выборы, про моего «любимого» Шлосберга сейчас загнет. А она: «Ну ты же топишь за вакцинацию? Это ведь заказ». На полном серьезе. Я слегка поперхнулся и пошел дальше. Даже не нашелся, что ответить. Отвечаю сейчас, пользуясь эфиром. Ребята, никакого заказа нет. Просто я учился в советской школе, а это значит, что у меня установка на сциентизм. Говоря проще, я тупо верю в науку. В достижения медицины. Нас в советской школе так учили. И вакцинировали всех поголовно от всего, чего только можно, ни у кого справки о нахождении в секте активных веганов не спрашивали. Может быть, поэтому у нас в стране до сих пор нет чумы и сибирской язвы?

Я, понятно, шучу, но все никак не могу осмыслить, как быстро население довольно просвещенной по всем критериям страны (обязательное среднее образование, высокий процент высшего) превратилось в некое подобие жителей затерянных островов Тихого океана, исповедующих культ карго, то есть верующих в дары неба и молящиеся самолетам, сделанным из соломы и палок.
Если кто не знает, напомню, что карго-культ сложился у папуасов во время Второй Мировой войны, когда на острова прилетали самолеты и сбрасывали американских солдатам еду и разные полезные вещи. И иногда посылки попадали не солдатам, а папуасам, которые интерпретировали события по-своему, как божественную волю. Потом война кончилась, и самолеты с едой прилетать перестали, а папуасы все еще молятся небу и ждут. Вот и многие жители России ждут, пока само рассосется, а в медицину не верят. Между массовой вакцинацией и окончанием пандемии в их сознании нет связи. Тоже своего рода культ.

Хотя на самом деле связь прямая. Можете считать, что это заказ рептилоидов с планеты Плюм или Плюк, точно не помню, как она называется. Дело в том, что рептилоиды питаются нашей астральной энергией. Мы для них, как люди для машин в фильме «Матрица».

Наша энергия рептилоидам нужна, как еда. Поэтому им невыгодно, чтобы люди умирали, вот и заказывают через своих скрытых агентов пропаганду вакцинации. Понимаете, да? Только тихо, никому не говорите.

Ну а я перехожу к нашей завершающей теме. 

Новость, вызвавшая лично у меня большой энтузиазм. В скором времени Псковщина может обзавестись своим космонавтом. И не космонавтом даже, а - два в одном, точнее, в одной – целой космонавткой! Первый скобарь в космосе, это еще ладно, но может так сложиться, что в космос отправится первая скобарка. И я не шучу.

Итак, новость недели! Уроженка Пскова, актриса театра и кино Юлия Пересильд подтвердила в своем Instagram-аккаунте, что стала претенденткой на роль в художественном фильме «Вызов», съемки которого пройдут на Международной космической станции. «Юлия, это правда, что вы одна из претенденток на роль в фильме "Вызов" и полет на МКС?» - поинтересовался подписчик. «Да», - ответила актриса. 

Здесь напомню, что ранее российские СМИ сообщали о том, что для роли в фильме «Вызов», действие которого происходит на Международной космической станции, выбрали четырех женщин в возрасте от 27 до 36 лет: актрис Юлию Пересильд, Софью Аржаковскую и Алену Мордовину, а также пилота Галину Каирову. Планируется, что актрису и ее дублера утвердят 13 мая.
Космонавт Антон Шкаплеров и два участника космического полета, актриса и режиссер, должны отправиться для съемок блокбастера на корабле «Союз МС-19» на МКС 5 октября. Если все это не рекламная кампания и не вранье, то актриса и режиссер проведут на космической станции 12 дней. 

Так что уже 13 мая мы узнаем, будет первая псковичка в космосе, или нет? Предлагаю держать за Юлю кулаки и посылать ей лучи поддержки всеми возможными средствами – добрыми словами и молитвами, и даже словами злыми, ведь, согласно нашим национальными приметам, чтобы человеку повезло, его надобно ругать на чем свет стоит. Тут у Юлии Пересильд, уверен, имеется даже некоторое фора, поскольку у нас на Псковщине злопыхателей и завистников всегда хватало. В общем, ругайте или хвалите Юлю, думаю, это не суть важно, а мы скоро узнаем, появится у нас своя скобарская космонавтка, или удача пронесет. Появится, - порадуемся за Юлю, не появится, - перекрестимся. Может, оно и к лучшему.

На этом пока всё. Это были «Акценты» Донецкого. Берегите себя!

Александр Донецкий

Источник: Псковская Лента Новостей
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