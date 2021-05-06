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Общество

Псковские таможенники почтили память погибших в годы войны

07.05.2021 17:08|ПсковКомментариев: 0

Руководство Псковской таможни возложило цветы на братском захоронении воинов, погибших в годы Великой Отечественной войны. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе таможни, «учитывая сложную эпидемиологическую обстановку, на 42-м километре международной трассы Псков-Рига в этом году не состоялся традиционный торжественный митинг с участием ветеранов и тружеников тыла».

Таможенники многие годы шефствуют над захоронением «Кривая верста» в Печорском районе Псковской области. В братской могиле захоронены 694 человека, те, кто пали при освобождении Печорского района от немецко-фашистских захватчиков.

В преддверии великого праздника Победы псковские таможенники приняли участие в субботнике по поддержанию в надлежащем виде захоронений советских воинов в Печорском, Пыталовском и Себежском районах. На собранные таможенниками средства покрашены, обновлены ограды и элементы захоронений, посажены цветы, убрана прошлогодняя листва.

Источник: Псковская Лента Новостей
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