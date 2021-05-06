Общество

Победный концерт дадут завтра в «Михайловском»

Завтра, в канун Дня Победы советского народа в Великой Отечественной войне, в Пушкинских Горах силами Государственного музея-заповедника А.С. Пушкина «Михайловское» будет дан большой праздничный концерт.

Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в заповеднике, победный вечер проведут в большом зале музейного Научно-культурного центра (бульв. Гейченко, 1). В программу концерта включили песни, написанные во время войны и о ней, хореографические миниатюры, стихи. В качестве артистов на сцену выйдут сотрудники «Михайловского», а также друзья музея — самодеятельные солисты и коллективы из Пушкиногорского района, Пскова, Курска, Санкт-Петербурга.

Начало концерта ко Дню Великой Победы 8 мая — в 19.00. Вход на него свободный. Проводить вечер будут с телеметрией на входе, соблюдением масочного режима, свободной рассадкой слушателей в зале и с другими предосторожностями, предписанными в свете сложившейся в регионе и стране санитарно-эпидемиологической обстановки.