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Общество

Жители Псковской области могут внести вклад в создание памятного знака Знамени Победы в Идрице

07.05.2021 18:42|ПсковКомментариев: 1

В канун Дня Победы жители Псковской области добровольно могут внести посильный вклад в создание памятного знака Знамени Победы в Идрице. Ранее запуск всероссийской краудфандинговой кампании анонсировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Монумент позволит увековечить роль Идрицы в зарождении главной военной реликвии Великой Отечественной войны — Знамени Победы.

Как сообщили Пмсковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, для перечисления добровольного пожертвования можно воспользоваться либо специализированным QR-кодом, либо реквизитами.

Проект будет реализован при поддержке благотворительного фонда развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

Для изготовления памятного знака, макет для которого был выбран по итогам всероссийского творческого конкурса, планируется собрать порядка 16 млн рублей. Ранее решение сделать монумент поистине всенародным поддержали и участники рабочего совещания, которое несколько дней назад прошло в администрации Псковской области.

Напомним, что по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова 30 апреля внесено в список региональных памятных дат. Крупный железнодорожный узел Идрица был освобожден от немецко-фашистских захватчиков в полдень 12 июля 1944 года в ходе кровопролитных боев. После этого 8 дивизий получили наименование «Идрицкая». Новость о присвоении наименования застала 150-ю мотострелковую дивизию 25 июля, во время боев в Латвии. В ночь с 30 апреля на 1 мая 1945 года военнослужащие соединения водрузили штурмовое знамя на крыше Рейхстага в Берлине, что означало полный разгром врага.

Источник: Псковская Лента Новостей
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