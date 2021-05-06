Общество

В Псковской области прошел ежегодный всероссийский праздник фронтовой поэзии

В деревне Борки Великолукского района прошел 37-й всероссийский праздник фронтовой поэзии «А музы не молчат». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в региональном отделении Союза писателей России, мероприятие по традиции состоялось на площадке у литературно-художественного музея истории Великой Отечественной войны имени Ивана Афанасьевича Васильева — писателя-публициста, фронтовика, лауреата Ленинской и Государственной премий и основателя поэтического праздника.

В разные годы на праздник приезжали писатели-фронтовики – поэты Марк Лисянский, Николай Старшинов, Иван Васильевич Виноградов, Лев Маляков, Игорь Григорьев, Овидий Любовиков, Фёдор Сухов, а также прозаики Иван Иванович Виноградов, Евгений Нечаев. Более 30 лет ведущим праздника был известный русский писатель, литературный критик Валентин Курбатов.

По традиции перед началом праздника на воинском захоронении, расположенном рядом с музеем, прошла лития по воинам, погибшим в Великой Отечественной войне. Гости праздника почтили память павших воинов минутой молчания и возложили цветы к мемориалу «Скорбящая», установленному на братской могиле.

Свои стихи о Великой Отечественной войне прочитали поэты Алексей Полубота, г. Москва, Любовь Колесник, г. Ржев, Игорь Столяров г. Нелидово, Владимир Юринов г. Андреаполь, поэты из Пскова Надежда Камянчук, Валерий Мухин и Тамара Соловьёва, а также великолукские поэты Андрей Канавщиков и Людмила Скатова.

Рефреном стихам современных поэтов звучали произведения поэтов-фронтовиков в декламации молодых артистов Великолукского драматического театра. Завершился праздник концертом артистов г. Великие Луки и Великолукского района.