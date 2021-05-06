Общество

Сильнее всего в РФ за апрель подорожали свекла, морковь и яйца

В апреле продовольственная инфляция составила 0,75%, следует из данных Росстата. Годовая инфляция составила 6,55%. С начала года продовольственные товары подорожали на 3,85%.

Сильнее всего в апреле цены увеличились на яйца (+6,8%), сахар (+1,88%), подсолнечное масло (+1,35%), крупу и бобовые (+1,29%), овощи (+1,0%), мясо и птицу (+0,89%). Сметана, пшено, мед и пиво зарубежных торговых марок, напротив, подешевели на 0,1–0,4%.

Среди овощей сильнее всего подорожали свекла (+20,1%), морковь (+9,6%), капуста (+8,5%), картофель (+7,2%), лук (+3,5%). При этом цены снизились на помидоры (-5,9%), апельсины (-3,7%), груши (-2,0%), огурцы (-1,6%).

Как отмечает «Коммерсант», с начала года индекс потребительских цен в целом вырос до 2,8%. По итогам года правительство ожидает инфляцию в стране на уровне 4,5%. По прогнозу Банка России, инфляция к концу года составит 4,7–5,2%. По оценкам Минэкономики, пик годовой инфляции в стране пришелся на март. В апреле аналитики зафиксировали рекордный рост инфляционных ожиданий граждан и компаний.