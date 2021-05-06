Общество

В Пскове росгвардейцы почтили память погибших в концлагере

Сотрудники межмуниципального отдела вневедомственной охраны «Псковский», военнослужащие регионального управления Росгвардии приняли участие в памятных мероприятиях у монумента, установленного на братском захоронении 50 тысяч военнопленных и мирных жителей, погибших в концлагере «Пески». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Псковской области.

Литию отслужил духовный наставник псковских росгвардейцев протоиерей Алексей Воронюк.

Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания, возложили к монументу цветы.