Общество

Совещание с личным составом в честь празднования 9 мая прошло в псковском МЧС

Совещание с личным составом в честь празднования 76-й годовщины победы в Великой Отечественной войне состоялось в главном управлении МЧС России по Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

С приветственным словом выступил начальник главного управления Валерий Филимонов. «День Победы объединяет нас, наполняет души людей всех возрастов гордостью за свое отечество, верой в неисчерпаемые силы нашего народа, вдохновляет на великое дело служения родине», - сказал он.

Как отметили в ведомстве, важной частью мероприятия стала церемония награждения. Валерий Филимонов вручил погоны в связи с присвоением очередных специальных званий сотрудникам главного управления. Отличившемуся личному составу были вручены ведомственные награды.

«Трудные годы Великой Отечественной никогда не будут забыты. С течением времени глубже понимается их определяющий, судьбоносный для мира характер. Сколько бы лет ни прошло, мы не забудем оборону Москвы и Ленинграда, Сталинградскую и Курскую битвы, борьбу за освобождение Европы, будем помнить о вкладе тех, кто бессменно трудился в госпиталях, на фабриках и заводах. День Победы – это памятник павшим, награда живым, пример мужества и стойкости», - добавили в главном управлении.