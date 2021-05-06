Общество

Праздничные концерты для ветеранов организовали в Острове

Ветеранов и жителей домов по улице Меркурьева в Острове поздравили с наступающим Днем Победы. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации района, для них организовали праздничный концерт «И снова май – цветы, салют и слезы!».

К собравшимся обратилась заместитель главы администрации Островского района Лариса Иванова. «Мы склоняем головы перед теми, кто выковал эту Победу, свободу и независимость для нас с вами», - сказала она и пожелала всем мирного неба и добра.

Ведущие мероприятия напомнили горожанам, что на территории Островского района в настоящее время проживают более 100 ветеранов, узников фашистских концлагерей, жителей блокадного Ленинграда, тружеников тыла.

В исполнении солистов и творческого коллектива «Городок» центра культуры «Юбилейный» прозвучали песни военных лет и другие популярные композиции.

Сегодня, 8 мая, в Острове-3 запланировано поздравление ветеранов с участием военного оркестра. В 11.00 состоится концерт на улице Пригородной (на площадке у магазина «Шайба»), в 12:30 — на улице Авиационной в Острове-2, в 14.00 — в микрорайоне «Строитель».