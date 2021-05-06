Никто не умер от коронавируса в Псковской области за прошедшие сутки. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.
На данный момент в области проведено 358230 исследований, из них 1459 за сутки. Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 36731(за сутки 57). Выздоровело 28704 человек (215 за сутки). Умерли за все время 361 человек.
Псков – 13297
Великие Луки – 6205
Бежаницкий район - 339
Великолукский район – 823
Гдовский район – 540
Дедовичский район – 781
Дновский район - 306
Красногородский район – 214
Куньинский район – 334
Локнянский район - 246
Невельский район – 1426
Новоржевский район – 395
Новосокольнический район – 972
Опочецкий район – 909
Островский район – 1856
Палкинский район – 405
Печорский район – 705
Плюсский район – 578
Порховский район – 1146
Псковский район – 3043
Пустошкинский район – 333
Пушкиногорский район - 343
Пыталовский район – 334
Себежский район – 591
Струго-Красненский район – 367
Усвятский район – 198
Иногородние (с 30 декабря) - 45