Общество

Никто не умер от коронавируса в Псковской области за прошедшие сутки

Никто не умер от коронавируса в Псковской области за прошедшие сутки. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале региона.

На данный момент в области проведено 358230 исследований, из них 1459 за сутки. Всего подтвержденных случаев заражения коронавирусом - 36731(за сутки 57). Выздоровело 28704 человек (215 за сутки). Умерли за все время 361 человек.

Псков – 13297

Великие Луки – 6205

Бежаницкий район - 339

Великолукский район – 823

Гдовский район – 540

Дедовичский район – 781

Дновский район - 306

Красногородский район – 214

Куньинский район – 334

Локнянский район - 246

Невельский район – 1426

Новоржевский район – 395

Новосокольнический район – 972

Опочецкий район – 909

Островский район – 1856

Палкинский район – 405

Печорский район – 705

Плюсский район – 578

Порховский район – 1146

Псковский район – 3043

Пустошкинский район – 333

Пушкиногорский район - 343

Пыталовский район – 334

Себежский район – 591

Струго-Красненский район – 367

Усвятский район – 198

Иногородние (с 30 декабря) - 45