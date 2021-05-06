Общество

В Пскове прохожим задали вопросы по истории Великой Отечественной войны

Накануне Дня Победы участники «Молодежки ОНФ» предложили вспомнить жителям Пскова исторические факты самой кровопролитной войны в истории борьбы против фашизма. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в организации.

В Пскове участники региональной команды провели викторину на центральных улицах города. Прохожие разного возраста делились своими знаниями о том, сколько дней длилась блокада Ленинграда, кто выступил с обращением к гражданам СССР о нападении фашисткой Германии, о знаменитых битвах, которые меняли ход войны, о технике, вооружении и городах-героях.

Организаторы подчеркнули, что большинство опрошенных дали правильные ответы на вопросы и показали хороший уровень знаний истории.

«Многие прохожие отметили важность подобных акций, потому что война оставила неизгладимый отпечаток в жизни их семьи. Кто-то делился с нами историями родных, которые встретили войну в далеком 1941 году, были на фронте и в тылу. Всем участникам викторины мы раздали информационные листовки с основными фактами о блокаде Ленинграда», - рассказала участница «Молодежки ОНФ» в Псковской области Анна Смирнова.