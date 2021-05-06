Общество

В Пскове почтили память погибших сотрудников органов внутренних дел

Торжественные мероприятия, посвященные Дню Победы, состоялись в УМВД России по Псковской области. Большинство из них в этом году прошли дистанционно. Так и ежегодное возложение цветов к памятнику сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга, прошло в измененном формате. Сегодня эту почетную миссию полицейские региона делегировали своим руководителям. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Руководство УМВД России по Псковской области, соблюдая социальную дистанцию в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции, почтило память всех полицейских, отдавших жизнь, оберегая родину, а также всех воинов, защищавших город и страну в годы Великой Отечественной войны.

Красные гвоздики к гранитному мемориалу возложили начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Алексей Овсянников, представители руководства управления и председатель Псковской областной организации ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск полковник милиции в отставке Николай Северинюк. От лица всех сотрудников полиции к памятнику возложили корзину цветов.

Память погибших присутствующие почтили минутой молчания.