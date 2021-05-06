Общество

В Пскове руководство УМВД поздравило ветеранов с наступающим праздником

В преддверии 76-й годовщины Победы ветеран Великой Отечественной войны и органов внутренних дел полковник милиции в отставке Евгений Ильин принимал поздравления от стражей порядка. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В гости к бывшему руководителю псковской милиции пришли начальник регионального УМВД генерал-майор полиции Алексей Овсянников, начальник управления по работе с личным составом УМВД полковник внутренней службы Сергей Ащеулов и председатель Совета ветеранов органов внутренних дел области Николай Северинюк.

От всего коллектива псковской полиции они поздравили ветерана с наступающим праздником, а также пожелали ему крепкого здоровья и бодрости. Председатель Совета ветеранов отметил, что Евгений Ильин всегда был активным участником ветеранского движения органов внутренних дел и передавал свой богатый опыт молодому поколению полицейских.

Ветеран органов внутренних дел Петр Ваганов также сегодня принимал поздравления от своих коллег – заместителей начальника УМВД России по Псковской области Александра Никульникова, Евгения Коряковцева и сотрудников уголовного розыска.