Общество

Михаил Ведерников вместе сыном возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата в Пскове

В канун Дня Победы губернатор Псковской области Михаил Ведерников вместе сыном, а также председателем Псковского областного Собрания депутатов Александром Котовым почтили память погибших защитников отечества и возложили цветы к Могиле Неизвестного солдата. Об этом сообщается в официальном телеграм-канале области.

В церемонии также приняли участие командир Псковской гвардейской десантно-штурмовой дивизии Сергей Чубарыкин, глава администрации города Пскова Александр Братчиков и глава города Елена Полонская.