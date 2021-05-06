Общество

К Могиле Неизвестного Солдата возложили цветы руководители региона и города

В День памяти и примирения губернатор Михаил Ведерников с сыном, председатель областного Собрания депутатов Александр Котов, командир 76-й гвардейской десантно-штурмовой Черниговской Краснознаменной, ордена Суворова дивизии Сергей Чубарыкин, глава Пскова Елена Полонская и глава администрации муниципалитета Александр Братчиков возложили цветы к Могиле Неизвестного Солдата. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Второй год подряд памятные мероприятия у Вечного огня проходят в условиях эпидемических ограничений – без торжественно-траурного церемониала и приглашённых гостей. В почётном карауле стоят воины псковского гарнизона.

Вечный огонь у Могилы Неизвестного Солдата был зажжён накануне 30-й годовщины освобождения Пскова от немецко-фашистских захватчиков и открытия мемориального комплекса. 19 июля 1974 года ленинградцы передали факел псковичам на Марсовом поле, на следующий день символ вечной памяти и славы прибыл на площадь Победы, с тех пор его не гасили.

Автором проекта мемориала является псковский архитектор, фронтовик Всеволод Смирнов. Композиция состоит из настоящих зенитных орудий 85-го калибра и символизирует залп в небо по погибшим бойцам. Здесь погребён прах неизвестного солдата, погибшего под Псковом в 1941 году на 18-й день войны – он был одним из бойцов Северо-Западного фронта, которые с боями отступали вдоль левого берега Великой, обороняясь на промежуточных рубежах, выходя из окружения.