Общество

В Великих Луках проходят концерты под окнами ветеранов

Накануне праздника Великой Победы под окнами освободителей родины – ветеранов Великой Отечественной войны Марии Сизовой и Семена Линейкина на улице Холмской, 18 прошел концерт. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Фото здесь и далее: Евгений Николаевнков

Ветеранов поприветствовал заместитель главы города Великие Луки, капитан II ранга в запасе Николай Андросович, он поздравил их с 76-летием Победы.

«От имени главы города Великие Луки Николая Козловского, депутатского корпуса, совета ветеранов войны и труда, патриотического клуба «Маргелов», от всех, кто здесь сегодня присутствует, желаю нашим ветеранам крепкого здоровья, благополучия. Выражаю вам безмерную благодарность за ту Победу, которую вы выковали для нас. Вы прогнали чуму 20 века с нашей необъятной родины, мы гордимся вами и помним о тех подвигах, которые совершали наши отцы, деды и прадеды», – сказал Николай Андросович.

Слова приветствий и поздравлений выразили также депутаты Великолукской городской Думы Дмитрий Кравченко, Татьяна Фомченкова, Дмитрий Белюков, председатель общественной организации ветеранов Вооруженных сил города Великие Луки и Великолукского района Петр Подгорный, военный комиссар по городу Великие Луки Руслан Сукманов.

Свои музыкальные подарки фронтовикам подарили председатель военно – патриотического клуба «Маргелов», вокалистки ансамбля «Традиция» Анастасия Курякова и Маргарита Рассадовская.

В знак благодарности за мирное небо над головами ветераны также получили букеты цветов и подарочные наборы от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, Великолукской городской думы и партии «Единая Россия».