Общество

Псковские росгвардейцы почтили память погибших в Великой Отечественной войне

Сотрудники и военнослужащие управления Росгвардии по Псковской области во главе с начальником управления полковником полиции Игорем Ивановым возложили цветы к памятному знаку, установленному на месте гибели бойцов Красной Армии и войск НКВД в Пскове. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

В мероприятие также приняли участие депутат Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севостьянов и представители общественности.

Участники почтили память павших минутой молчания.

По инициативе росгвардейцев и поискового отряда «Застава» на том месте планируют установить памятник, который увековечит подвиг бойцов Красной Армии и войск НКВД, защищавших в 1941 году стратегический железнодорожный мост через реку Великую.

8 июля 1941 года части Красной Армии отступали. Перед саперами стояла задача взорвать мост после переброски войск через реку Великую. Пока группа саперов занималась минированием моста, по немцам вели огонь бойцы войск НКВД, в том числе и с бронепоезда. В то время они занимались охраной важных объектов железнодорожной инфраструктуры, включая мост.

Саперам успели осуществить подрыв. Мост обрушился в реку вместе с успевшими занять его немцами. Младший лейтенант Костенко и с еще девять бойцов 110-ого полка 2-й дивизии НКВД по охране железнодорожных сооружений погибли, но задержали продвижение захватчиков.