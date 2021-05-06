Общество

Новый памятник погибшим в годы войны открыли в Порховском районе

Открытие нового памятника «Поле Павших» у Старого городища, где в годы Великой Отечественной войны было расстреляно около 5 тысяч советских людей, состоялось в Порховском районе сегодня, 8 мая. Об этом пишет «Порховский вестник».

Фото здесь и далее: «Порховский вестник»

Мероприятие открыл глава Порховского района Юрий Семенов. Там также присутствовали неравнодушные горожане, члены клуба «Лира», которые много лет ухаживают за этим местом.

Председатель МО ВООПИК Лидия Тимофеева напомнила историю памятного места в годы войны и рассказала о том, как ведется уход за ним в настоящее время. Особую благодарность выступающие выразили благотворителю Юрию Ершову и коллективу «Гранитный мастер» за изготовление нового памятника. Глава городского поселения «Порхов» Василий Федулов и его заместитель Наталья Бялькина также выразили Юрию Ершову благодарность за сотрудничество и плодотворную совместную работу по утверждению макета и другим вопросам.

Юрий Ершов живет в Порхове около 10 лет, он намерен продолжать оказывать благотворительную помощь городу в дальнейшем. По окончании мероприятия благотворитель и официальные лица обсуждали вопрос о продолжении благоустройства этого места, в том числе обозначения «последней в жизни тропы» в 300 шагов, по которой к рвам проходили приговоренные к расстрелу.