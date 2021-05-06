Общество

Ветераны будут находиться на параде в Пскове без масок

Ветераны в День Победы на параде будут находиться без масок. В преддверии праздника для них было организовано тестирование на СOVID-19. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации города Пскова.

Отметим, изначально планировалось, что присутствующие ветераны Великой Отечественной войны должны будут смотреть парад при соблюдении всех противоэпидемиологических норм: в масках и перчатках. На данный момент безопасность ветеранов обеспечена в полной мере, заверили в администрации.

Парад будет проходить в строгом соответствии со всеми противовирусными требованиями и рекомендациями: без свободного доступа зрителей и заполнении трибун на 30%.

Напомним, парад пройдёт завтра, 9 мая, в 10 часов утра возле стелы «Псков - город воинской славы». Посмотреть парад в записи можно будет в 21:30 на телеканале «Россия-1».