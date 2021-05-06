Общество

Депутаты Псковской гордумы поздравили ветеранов с годовщиной Победы

Депутаты Псковской городской Думы и представители местной власти поздравили участников Великой Отечественной войны с 76-годовщиной Победы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Ветеранов поздравляли глава Пскова Елена Полонская, заместитель главы города Владимир Воробьев, депутаты Псковской городской Думы Эдуард Белов, Валерий Тюменцев, Сергей Колосов, Иван Цецерский, Григорий Стороненков, Галина Неваленная.

Участникам войны в канун Дня Победы вручили букеты цветов и памятные подарки. Депутаты пожелали им крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни, а также отметили, что подвиг героев служит для молодого поколения примером доблестного служения родине.