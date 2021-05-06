Общество

Губернатор Псковской области рассказал жителям региона о мероприятиях на 9 мая

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников напомнил жителям региона, в каких мероприятиях можно принять участие в День Победы. Об этом он написал в своем инстаграм-аккаунте.

Фото здесь и далее: инстаграм-аккаунт Михаила Ведерникова

«Мы скорректировали традиционные и привычные форматы с учетом эпидобстановки и необходимости защитить здоровье наших ветеранов», - пояснил глава региона.

Так, парад Победы и все концертные мероприятия в культурных центрах области проводятся только по пригласительным и не предполагают массового участия зрителей.

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Праздничный салют также перенесен на более поздний срок. Глава региона сказал, что его, возможно, проведут летом в день освобождения города Пскова.

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По словам Михаила Ведерникова, основное внимание в этом году уделяется главным героям Дня Победы – ветеранам. По всей территории области запланировано 130 выездов творческих коллективов, военнослужащих и работников культуры муниципальных образований, которые поздравят победителей под окнами их домов.

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Кроме этого, он отметил, что в городах проведена большая работа по украшению и организации тематических выставок. Так, в Пскове, на набережной реки Великой открылась выставка, посвященная военной истории города.

Посмотреть парад в записи можно будет в 21:30 на телеканале «Россия-1», зерегистрироваться на онлайн-акцию «Бессмертный Полк» можнона сайте.

«Сейчас наша общая задача – встретить праздник без последствий, достойно и уважительно по отношению к подвигу героев Великой Отечественной войны. Берегите себя!» - добавил Михаил Ведерников.