Общество

Свыше 150 авиабомб обезвредили сотрудники МЧС России с начала года

861 взрывоопасный предмет, в том числе 152 авиабомбы, оставшихся в местах сражений времен Великой Отечественной войны, обезвредили специалисты МЧС России с начала 2021 года.

Работы в основном проводились на юге и в центральной части России, а также в Северо-Западном и Северо-Кавказском федеральных округах в местах, где шли ожесточенные бои, пишет ТАСС.

По данным МЧС, ежегодно на полях сражений времен Великой Отечественной войны обезвреживают около 40 тысяч боеприпасов. В прошлом году обнаружили и уничтожили более 36 тысяч взрывоопасных предметов, среди которых около 2,5 тысяч авиабомб.