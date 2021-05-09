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Общество

Свыше 150 авиабомб обезвредили сотрудники МЧС России с начала года

09.05.2021 08:27|ПсковКомментариев: 0

861 взрывоопасный предмет, в том числе 152 авиабомбы, оставшихся в местах сражений времен Великой Отечественной войны, обезвредили специалисты МЧС России с начала 2021 года.

Работы в основном проводились на юге и в центральной части России, а также в Северо-Западном и Северо-Кавказском федеральных округах в местах, где шли ожесточенные бои, пишет ТАСС.

По данным МЧС, ежегодно на полях сражений времен Великой Отечественной войны обезвреживают около 40 тысяч боеприпасов. В прошлом году обнаружили и уничтожили более 36 тысяч взрывоопасных предметов, среди которых около 2,5 тысяч авиабомб.

Теги: #МЧС #взрывоопасные предметы
Источник: Псковская Лента Новостей
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