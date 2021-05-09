Общество

Активисты молодежного совета Псковского облсовпрофа поздравили ветеранов с Днем Победы

Активисты молодежного совета Псковского облсовпрофа поздравили профсоюзных работников - ветеранов Великой Отечественной Войны - с Днем Победы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе облсовпрофа.

«Старшие товарищи при встрече рассказывали о своей жизни, показывали фотографии родных и близких, желали оставаться честными, открытыми и человечными», - отметили в пресс-службе. Помимо поздравлений, молодежь рассказывала ветеранам о возможности обратиться за помощью к профсоюзному отряду тимуровцев, который уже 6-ой год помогает в социально-бытовых вопросах пенсионерам города.